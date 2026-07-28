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«Ливерпуль» согласовал контракт со звездой «ПСЖ» Брэдли Баркола — источник

«Ливерпуль» согласовал контракт со звездой «ПСЖ» Брэдли Баркола — источник
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Как сообщает инсайдер Николо Скира, вингер «ПСЖ» Брэдли Баркола достиг принципиальной договорённости с «Ливерпулем» по условиям личного соглашения.

По информации источника, стороны согласовали контракт до лета 2032 года, который предусматривает для 23-летнего француза топовую зарплату.

Теперь «Ливерпулю» предстоит договориться с «ПСЖ» о сумме трансфера. Сообщается, что парижский клуб оценивает Баркола в € 170 млн, однако мерсисайдцы рассчитывают снизить стоимость и готовят предложение на сумму свыше € 100 млн.

Отмечается, что сам футболист открыт к переходу и считает «Ливерпуль» приоритетным вариантом продолжения карьеры, если клубам удастся достичь соглашения.

В прошлом сезоне француз провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.

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