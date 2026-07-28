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«Мне не нужна команда, играющая, как Аргентина». Фёллер — о сборной Германии

«Мне не нужна команда, играющая, как Аргентина». Фёллер — о сборной Германии
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Спортивный директор сборной Германии Руди Фёллер не поддержал стиль футбола, который показывает сборная Аргентины.

Команда тренера Лионеля Скалони дошла до финала ЧМ-2026 и проиграла сборной Испании 0:1 в дополнительное время.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Германии нужно лучше играть в обороне. Многие приводили аргентинцев в пример. Но я считаю это плохим примером. Внезапно аргентинцы стали эталоном. Немного лицемерная дискуссия. Мне не нужна команда, которая играет, как Аргентина. Это не имеет ничего общего с футболом. Да, они были действующими чемпионами мира, и на прошедшем турнире тоже вышли в финал. Но я не понимаю, почему многие люди хвалят эту команду», – приводит слова Фёллера Bild.

Немецкая сборная вылетела с турнира на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю (1:1, 3:4 пен.).

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