«Мне не нужна команда, играющая, как Аргентина». Фёллер — о сборной Германии

Спортивный директор сборной Германии Руди Фёллер не поддержал стиль футбола, который показывает сборная Аргентины.

Команда тренера Лионеля Скалони дошла до финала ЧМ-2026 и проиграла сборной Испании 0:1 в дополнительное время.

«Германии нужно лучше играть в обороне. Многие приводили аргентинцев в пример. Но я считаю это плохим примером. Внезапно аргентинцы стали эталоном. Немного лицемерная дискуссия. Мне не нужна команда, которая играет, как Аргентина. Это не имеет ничего общего с футболом. Да, они были действующими чемпионами мира, и на прошедшем турнире тоже вышли в финал. Но я не понимаю, почему многие люди хвалят эту команду», – приводит слова Фёллера Bild.

Немецкая сборная вылетела с турнира на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю (1:1, 3:4 пен.).