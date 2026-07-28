«У меня только хорошие новости». Икарди — об отказе суда в выплатах Ванде Наре

Экс-нападающий «Галатасарая», «ПСЖ» и «Интера» Мауро Икарди сообщил, что суд отказал в выплатах его бывшей супруге Ванде Наре.

Ранее Ванда подала заявление с просьбой обязать футболиста выплачивать ей € 250 тыс. в месяц в качестве пособия по временному содержанию. В начале июня суд отклонил её ходатайство, Нара обжаловала этот вердикт, но суд вновь ей отказал.

«Доброе утро, Милан. У меня только хорошие новости. Принято новое решение. После того как в рамках развода от меня потребовали выплачивать € 250 тыс. в месяц моей бывшей жене, по € 65 тыс. в месяц каждой из моих дочерей и ещё € 100 тыс. в месяц ежемесячно в качестве компенсации при разводе, 1 июня 2026 года судья отклонила это безумие.

Не удовлетворившись этим решением и желая продолжать воровать у меня деньги, они обжаловали его. Сегодня, 28 июля 2026 года, решение итальянского правосудия было предельно ясным: их жалоба признана неприемлемой, что положило конец любым требованиям и претензиям.

Остался последний шаг – вынесение окончательного решения о разводе. Хорошо, что итальянское правосудие работает. А ведь ещё в 2024 году меня называли сумасшедшим за то, что я решил рассматривать это дело именно в Италии», – написал Икарди в соцсети.

Ранее «Галатасарай» объявил об уходе Икарди из клуба.