«Краснодар» близок к трансферу нападающего из чемпионата Франции — журналист

Как сообщает журналист Себастьен Видаль в социальной сети X, 23-летний атакующий полузащитник «Нанта» Яссин Бенхаттаб с высокой вероятностью покинет французский клуб этим летом.

По информации источника, решение об уходе футболиста уже принято, а главным претендентом на его подписание является «Краснодар».

Отмечается, что переход алжирского полузащитника в российский клуб может стать одной из следующих сделок «Нанта» в нынешнее летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» уже начал работу по трансферу Бенхаттаба, а сам «Нант» готов рассмотреть предложения, соответствующие финансовым требованиям клуба.

Первую часть прошлого сезона алжирец провёл в «Нанте», после чего на правах аренды перешёл в «Реймс». Всего на его счету за оба клуба в прошлом сезоне 23 матча, один гол и два ассиста во всех турнирах.