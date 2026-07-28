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В Испании рассказали об отношении к мигрантам, упомянув Ямаля

В Испании рассказали об отношении к мигрантам, упомянув Ямаля
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Испанский журналист Педро Пикерас упомянул вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, рассуждая об отношении к мигрантам в стране.

«Когда шёл финал чемпионата мира, Ламина Ямаля все обожали. Я был на улице, наблюдал за празднованием, и люди сходили с ума по Ламину Ямалю. Есть ощущение, что [нетерпимость] провоцируют лишь немногие, но они и создают идеологии. Обычные люди не делают различий между людьми со смуглой или светлой кожей в этой сборной. Они видели образцовых молодых людей, которые принесли Испании грандиозную победу в соперничестве с Аргентиной. Люди были в восторге от каждого из них. Мы все знаем, откуда берётся проблема [отношения к мигрантам]. Нам пытаются навязать искажённое представление о том, каким должен быть мир, классовый, расистский и дискриминационный взгляд на тех, чей цвет кожи не такой, как у них. Будто быть белым – это нечто божественное. Дальше будет только хуже, – сказал Пикерас в эфире RTVE.

Ямаль сыграл во всех восьми матчах завершившегося мирового первенства и отметился одним голом. На чемпионате Европы в Германии Ламин принял участие во всех семи встречах, отметившись также одним забитым мячом, но совершив четыре ассиста, включая голевой пас в матче за титул.

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