В «Ривер Плейт» сделали заявление о переговорах по трансферу Эсекьеля Барко из «Спартака»

Заместитель секретаря комитета по делам филиалов «Ривер Плейт» Роберто Караветта отреагировал на слухи о том, что аргентинский клуб ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

«Спартак» запросил крупную сумму за Барко, поэтому пока переговоры заморозились. Они не остановлены полностью, но пока стороны думают, какие дальнейшие шаги предпринять», — приводит слова Караветта «Советский спорт».

Напомним, в минувшем сезоне Барко принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

В первом туре нового сезона РПЛ Барко отметился ассистом в игре с «Родиной» (3:0).