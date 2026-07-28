Конгрессмен из США инициировал расследование в отношении Инфантино

Член Палаты представителей США Джейми Раскин инициировал расследование в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, об этом информирует The Guardian.

По данным источника, Раскин запросил документы, которые бы раскрывали связи руководящего органа мирового футбола с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией.

Раскин также потребовал передать журналы посещений офисов ФИФА в Майами и Нью‑Йорке за весь период аренды организацией штаб‑квартиры в Нью‑Йорке.

В письме также упоминается решение Министерства юстиции «отклонить обвинительные заключения» в отношении фигурантов правительственных расследований США по делу о коррупции в мировом футболе, включая судебное преследование более 20 высокопоставленных чиновников ФИФА и спортивных маркетинговых руководителей в 2015 году.

В завершение письма Раскин попросил Инфантино дать официальные показания в рамках интервью для юридического комитета Палаты представителей.

Чемпионат мира по футболу проходил с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Победителем стала сборная Испании, в финале обыгравшая команду Аргентины со счётом 1:0.