Конгрессмен из США инициировал расследование в отношении Инфантино

Член Палаты представителей США Джейми Раскин инициировал расследование в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, об этом информирует The Guardian.
По данным источника, Раскин запросил документы, которые бы раскрывали связи руководящего органа мирового футбола с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией.
Раскин также потребовал передать журналы посещений офисов ФИФА в Майами и Нью‑Йорке за весь период аренды организацией штаб‑квартиры в Нью‑Йорке.
В письме также упоминается решение Министерства юстиции «отклонить обвинительные заключения» в отношении фигурантов правительственных расследований США по делу о коррупции в мировом футболе, включая судебное преследование более 20 высокопоставленных чиновников ФИФА и спортивных маркетинговых руководителей в 2015 году.
В завершение письма Раскин попросил Инфантино дать официальные показания в рамках интервью для юридического комитета Палаты представителей.
Чемпионат мира по футболу проходил с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Победителем стала сборная Испании, в финале обыгравшая команду Аргентины со счётом 1:0.