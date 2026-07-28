«Зенит» может обменять Луиса Энрике на дорогостоящего вингера сборной Эквадора — источник

Как сообщает авторитетная журналистка Раиса Симплисио в социальной сети X, нападающий «Зенита» Луис Энрике положительно относится к возможному возвращению в чемпионат Бразилии.

По информации источника, ранее «Ботафого» уже начал переговоры с российским клубом, однако этот вариант считается крайне сложным. Сообщалось, что сделка могла включать полузащитника Данило, но сам футболист не заинтересован в переезде в Россию.

На этом фоне за ситуацией внимательно наблюдает «Фламенго». В клубе давно заинтересованы в подписании Луиса Энрике и понимают, что договориться с «Зенитом» будет непросто. При этом руководство «Фламенго» положительно оценивает готовность российского клуба рассматривать варианты обмена с участием игроков.

По данным журналистки, главным кандидатом на включение в потенциальную сделку считается эквадорский правый вингер Гонсало Плата, которого «Фламенго» оценивает в € 20–25 млн. Кроме того, агент футболиста имеет хорошие связи в российском футболе.

Отмечается, что пока «Фламенго» лишь изучает возможные варианты. Если появится реальная возможность осуществить трансфер, бразильский клуб попытается подписать Луиса Энрике.

Плата играл за свою сборную на чемпионате мира — 2026. В прошлом сезоне за клуб и сборную он провёл 24 матча, забил два гола и отдал столько же ассистов.