«Бешикташ» сделал заявление о срыве трансфера Мохамеда Салаха

Футбольный директор «Бешикташа» Ондёр Озён рассказал о ситуации с возможным переходом нападающего Мохамеда Салаха в турецкий клуб. Его слова приводит телеканал beIN SPORTS Türkiye.

«Мохамед Салах — мировая звезда. Его международная известность очень высока. На начальном этапе переговоров я и Винченцо Итальяно трижды общались с Мохамедом Салахом. Однако позитивная динамика, которая была в первые дни, начиная с 21 июля, замедлилась», — заявил Озён.

По словам представителя «Бешикташа», руководство клуба решило временно прекратить работу над трансфером египетского футболиста.

«Наш президент очень правильно определил момент, где нужно остановиться, и остался на этой позиции. Вместо популистского решения он принял реалистичное решение и на данный момент отошёл от переговоров. Дело Мохамеда Салаха для нас пока отложено», — сказал Озён.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» пытался договориться о переходе 33-летнего нападающего, который летом покинул «Ливерпуль». Турецкий клуб вёл переговоры с игроком, однако стороны пока не смогли достичь соглашения по условиям сделки.