Лионель Скалони опубликовал эмоциональный пост о поражении Аргентины в финале ЧМ

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони опубликовал обращение к болельщикам после поражения в финале чемпионата мира — 2026 от Испании (0:1 д. вр.).

«После напряжённой недели, в которой грусть переплеталась с радостью, слёзы — с улыбками, тревога — со спокойствием, а волнение — с умиротворением, я могу наконец сесть и написать несколько слов. И пусть я не особо люблю социальные сети, возможно, это лучший способ донести всё до вас.

Мне остаётся только сказать: простите, что не смог привезти вам ещё один кубок и подарить новую радость — пусть даже на пару дней, чтобы она помогла забыть обо всём плохом, что есть в жизни. Я хочу, чтобы вы запомнили то, что мы старались показать вам вместе с этой группой игроков — моими воинами, как я называл их, когда рассказывал о них жене.

Усилие, желание, стремление, вера в себя, нежелание опускать руки, готовность отдать всё до конца, умение выдерживать потоки холодной воды, сохранять достоинство и оставаться на ногах, когда ноги уже не слушаются… Вот это и есть настоящий трофей. Я бесконечно благодарен своему тренерскому штабу, игрокам, персоналу АФА, тем, кто незаметно трудится, чтобы нам было комфортно, и каждому из вас — за вашу любовь и поддержку», — написал Скалони в соцсетях.