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Зиркзее находится в шаге от ухода из «Манчестер Юнайтед»

Зиркзее находится в шаге от ухода из «Манчестер Юнайтед»
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«Ювентус» вступил в завершающую стадию переговоров об аренде нападающего «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее, информирует The Sun.

По данным источника, 25-летний нидерландец отправится в итальянскую команду на сезон-2026/2027. Также у «Ювентуса» будет опция выкупа прав на игрока за сумму около € 20 млн.

Зиркзее выступает за «МЮ» с июля 2024 года.

Контракт Зиркзее с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. В минувшем клубном сезоне форвард принял участие в 26 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 20 млн.

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