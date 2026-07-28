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ПАОК отреагировал на скандал вокруг темы с флагом России на матче с киевским «Динамо»

ПАОК отреагировал на скандал вокруг темы с флагом России на матче с киевским «Динамо»
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Представитель ПАОКа отреагировал на обращение киевского «Динамо» по поводу российского флага, который был замечен на трибуне с болельщиками клуба во время первого матча команд в квалификации Лиги Европы. Встреча завершилась победой ПАОКа со счетом 3:2.

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2026, четверг. 20:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
2 : 3
ПАОК
Салоники, Греция
1:0 Бражко – 3'     1:1 Константелиас – 13'     1:2 Зафейрис – 38'     1:3 Сантамария – 51'     2:3 Лонвейк – 77'    

«Мы участвуем только в одной игре — футбольной. Ни в какой другой. Мы хотим играть в футбол в футбольной атмосфере и двигаться дальше. Ни больше ни меньше», — приводит слова представителя ПАОКа Gazzetta.gr.

Ранее «Динамо» призвало европейские футбольные структуры обратить внимание на ситуацию с российским флагом на секторе болельщиков ПАОК.

Ответный матч между ПАОКом и киевским «Динамо» состоится в четверг, 30 июля. Начало встречи — в 20:45 по московскому времени.

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