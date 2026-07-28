Лига чемпионов УЕФА, второй квалификационный раунд: расписание матчей на 28 июля

Сегодня, 28 июля, пройдёт ряд ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня состоится шесть встреч.

Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, 28 июля (время московское):

18:00. «КуПС» (Финляндия) — «Сабах» (Азербайджан), первый матч — 0:1;

19:00. «Линкольн» (Гибралтар) — «Мьельбю» (Швеция), первый матч — 0:3;

21:00. «Динамо» Загреб (Хорватия) — «Тун» (Швейцария), первый матч — 1:1;

21:15. «Целе» (Словения) — «Эгнатия» (Албания), первый матч — 3:3;

21:45. «Хартс» (Шотландия) — «Штурм» (Австрия), первый матч — 0:4;

22:00. «Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Арарат-Армения» (Армения), первый матч — 0:2.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша турнира парижане обыграли лондонский «Арсенал».