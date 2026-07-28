Расписание матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 28 июля

Сегодня, 28 июля, состоятся матчи 1-го тура 1-го раунда Фонбет Кубка России по футболу сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 28 июля (время — московское):

15:00. «БоМиК» – «Фанком Броук Бойз»;

17:00. «Анжи» – «Нефтяник»;

19:00. «Кристалл-МЭЗТ» – «Салют» Белгород;

20:00. 2DROTS – «Орёл».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).