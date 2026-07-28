15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Кубка России по футболу 2026/2027 на 28 июля

Расписание матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 28 июля
Комментарии

Сегодня, 28 июля, состоятся матчи 1-го тура 1-го раунда Фонбет Кубка России по футболу сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 28 июля (время — московское):

15:00. «БоМиК» – «Фанком Броук Бойз»;
17:00. «Анжи» – «Нефтяник»;
19:00. «Кристалл-МЭЗТ» – «Салют» Белгород;
20:00. 2DROTS – «Орёл».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
Кубок России по футболу: экспресс на матчи медиаклубов
Кубок России по футболу: экспресс на матчи медиаклубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android