БоМиК — «Фанком Броук Бойз»: во сколько матч Кубка России по футболу, где смотреть онлайн

Сегодня, 28 июля, состоится матч 1-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встретятся любительский клуб БоМиК из города Цивильск и медийная команда «Фанком Броук Бойз». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Победитель этой пары выйдет во 2-й этап Пути регионов, проигравший сразу вылетит из розыгрыша Кубка России.

Интересно, что за «Броук Бойз» может сыграть бывший нападающий сборной России и ряда клубов РПЛ Фёдор Смолов. Она заявлен за команду в Кубке России. Это уже не первый опыт привлечения бывших профессиональных футболистов в медийные клубы.