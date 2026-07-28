«Челси» — «Вестерн Сидней Уондерерс»: трансляция товарищеского матча начнётся в 12:45 мск

Сегодня, 28 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся лондонский «Челси» и «Вестерн Сидней Уондерерс» из Сиднея, Австралия. Игра пройдёт на стадионе «Аккор» в Сиднее. Стартовый свисток прозвучит в 12:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Эта товарищеская игра станет первым матчем предсезонного турне «Челси» по Австралии и Азии. Позже в Сиднее лондонцы также сыграют с «Тоттенхэмом».

«Челси» в сезоне-2025/2026 занял 10‑е место в английской Премьер‑лиге, набрав 52 очка в 38 матчах. «Вестерн Сидней Уондерерс» по итогам минувшего сезона финишировал последним (12‑е место) в таблице группового этапа австралийской А‑лиги.