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Челси — Вестерн Сидней Уондерерс: онлайн трансляция товарищеского матча начнется в 12:45 мск, 28 июля 2026

«Челси» — «Вестерн Сидней Уондерерс»: трансляция товарищеского матча начнётся в 12:45 мск
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Сегодня, 28 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся лондонский «Челси» и «Вестерн Сидней Уондерерс» из Сиднея, Австралия. Игра пройдёт на стадионе «Аккор» в Сиднее. Стартовый свисток прозвучит в 12:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 июля 2026, вторник. 12:45 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней, Австралия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Эта товарищеская игра станет первым матчем предсезонного турне «Челси» по Австралии и Азии. Позже в Сиднее лондонцы также сыграют с «Тоттенхэмом».

«Челси» в сезоне-2025/2026 занял 10‑е место в английской Премьер‑лиге, набрав 52 очка в 38 матчах. «Вестерн Сидней Уондерерс» по итогам минувшего сезона финишировал последним (12‑е место) в таблице группового этапа австралийской А‑лиги.

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