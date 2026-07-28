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2DROTS — Орёл: во сколько матч Пути регионов Кубка России по футболу, где смотреть трансляцию онлайн 28 июля

2DROTS — «Орёл»: во сколько матч Кубка России по футболу, где смотреть онлайн
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Сегодня, 28 июля, состоится матч 1-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встретятся футбольный клуб «Орёл» и медийная команда 2DROTS. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
28 июля 2026, вторник. 20:00 МСК
2DROTS
Москва
Не начался
Орёл
Орёл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Победитель этой пары выйдет во 2-й этап Пути регионов, проигравший сразу вылетит из розыгрыша Кубка России.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
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