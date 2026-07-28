В Англии вводят наказание для команд за симуляцию вратарями травм — BBC

Английские футбольные лиги вводят правило против симуляций травм вратарями: если голкиперу нужна помощь физиотерапевта, команда на минуту останется в меньшинстве. Тренер должен за 10 секунд назвать игрока, который покинет поле; в противном случае уйдёт капитан. Исключение — серьёзные травмы (сотрясение, кровотечение и так далее) или ситуации, когда игра не останавливается. Об этом сообщает BBC.

Итоги эксперимента изучит Международный совет футбольных ассоциаций — при положительном решении новое правило может вступить в силу во всём мире с сезона-2027/2028. Одним из поводов для инициативы стал эпизод ноября 2025 года: тренер «Лидс Юнайтед» Даниэль Фарке обвинил вратаря «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумму в намеренной симуляции — тогда «горожане» победили «Лидс» со счётом 3:2 благодаря голу Филипа Фодена в компенсированное время.