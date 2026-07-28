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Алексей Никитин оценил игру новичка «Зенита» Фелипе Аугусто

Алексей Никитин оценил игру новичка «Зенита» Фелипе Аугусто
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Бывший российский футболист Алексей Никитин высказался о форварде санкт-петербургского «Зенита» Фелипе Аугусто. Бразилец присоединился к сине-бело-голубым в это трансферное окно. В матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Акроном» (5:0) Аугусто отметился забитым мячом.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7'     0:2 Соболев – 18'     0:3 Мантуан – 34'     0:4 Джон – 78'     0:5 Аугусто – 84'    

«Это хороший мощный нападающий, который умеет как открываться за спину защитнику, так и врываться между линиями. Он хорош в работе с мячом, у него отличная левая нога, что важно. Аугусто придаёт разнообразия атаке «Зенита». Теперь я жду, что Сергей Семак сможет встроить в командную схему Аугусто вместе с Александром Соболевым», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

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