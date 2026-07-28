Алексей Никитин оценил игру новичка «Зенита» Фелипе Аугусто

Бывший российский футболист Алексей Никитин высказался о форварде санкт-петербургского «Зенита» Фелипе Аугусто. Бразилец присоединился к сине-бело-голубым в это трансферное окно. В матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Акроном» (5:0) Аугусто отметился забитым мячом.

«Это хороший мощный нападающий, который умеет как открываться за спину защитнику, так и врываться между линиями. Он хорош в работе с мячом, у него отличная левая нога, что важно. Аугусто придаёт разнообразия атаке «Зенита». Теперь я жду, что Сергей Семак сможет встроить в командную схему Аугусто вместе с Александром Соболевым», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».