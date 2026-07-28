Спортивный директор сборной Германии Руди Фёллер выступил в поддержку Нагельсмана

Спортивный директор сборной Германии Руди Фёллер выступил в защиту Юлиана Нагельсмана, подвергшегося резкой критике после отставки с поста главного тренера национальной команды. Нагельсман покинул должность на фоне вылета сборной в 1/16 финала ЧМ‑2026, его сменил Юрген Клопп.

«Многие знают, что Юрген умеет вдохновлять людей — игроков, тренерский штаб, персонал и, конечно, болельщиков. Особенно в сложных ситуациях он способен завоевать их расположение.

Юлиану Нагельсману в какой‑то момент не хватило подобных возможностей. Он не получал необходимой поддержки со стороны прессы и болельщиков: какое бы решение он ни принимал, оно зачастую встречало негативную реакцию.

Считаю, что критика в адрес Юлиана со стороны многих экспертов отчасти несправедлива, а зачастую и чрезмерно резка», — приводит слова Фёллера Bild.