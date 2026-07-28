15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер выступил в поддержку Нагельсмана

Спортивный директор сборной Германии Руди Фёллер выступил в поддержку Нагельсмана
Комментарии

Спортивный директор сборной Германии Руди Фёллер выступил в защиту Юлиана Нагельсмана, подвергшегося резкой критике после отставки с поста главного тренера национальной команды. Нагельсман покинул должность на фоне вылета сборной в 1/16 финала ЧМ‑2026, его сменил Юрген Клопп.

«Многие знают, что Юрген умеет вдохновлять людей — игроков, тренерский штаб, персонал и, конечно, болельщиков. Особенно в сложных ситуациях он способен завоевать их расположение.

Юлиану Нагельсману в какой‑то момент не хватило подобных возможностей. Он не получал необходимой поддержки со стороны прессы и болельщиков: какое бы решение он ни принимал, оно зачастую встречало негативную реакцию.

Считаю, что критика в адрес Юлиана со стороны многих экспертов отчасти несправедлива, а зачастую и чрезмерно резка», — приводит слова Фёллера Bild.

Материалы по теме
Юрген Клопп высказался об амбициях сборной Германии под своим руководством
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android