Кононов: Кривцов вырос в мастерстве — может стать ключевым игроком «Краснодара»

Отечественный тренер Олег Кононов высказался о составе «Краснодара». Он считает, что ключевым игроком «быков» может стать полузащитник Никита Кривцов.

«Думаю, «Краснодар» в любом случае заметил потерю Сперцяна. Но они уже усилились отличными игроками, среди которых Оздоев, Уткин, Воробьёв, Вахания. Конкуренция попасть в стартовый состав в этом году ещё больше возросла. Наверняка есть и другие кандидаты на усиление. По моему мнению, селекционный отдел клуба — один из лучших в России. В команде собраны умные, техничные футболисты. Тот же Кривцов заметно вырос в мастерстве за последние два года. А сейчас у него есть возможность заявить о себе как о ключевом игроке «Краснодара», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.