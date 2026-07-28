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Орлов: возможно, Круговой не раскрылся бы в «Зените» так, как раскрылся в ЦСКА

Орлов: возможно, Круговой не раскрылся бы в «Зените» так, как раскрылся в ЦСКА
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о бывшем футболисте «Зенита» Даниле Круговом, который сейчас выступает за ЦСКА.

— Жалеет ли «Зенит», что упустил Кругового?
— А чего жалеть? Он играет в другом клубе, у него хороший контракт, хорошая зарплата. Порадуемся за него. А у «Зенита» свои футболисты. Я когда-то говорил, что хорошо бы попытаться возвратить Кругового. Но, видимо, это невозможно. А возможно, «Зенит» и не хочет этого, ищет других игроков. Но самое главное у Кругового — это харизма. Хорошая улыбка у него. А ещё он атлет от природы, много сил тратит, у него большая физическая сила. Парень замечательный. Возможно, он бы не раскрылся в «Зените» так, как раскрылся в ЦСКА, — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

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