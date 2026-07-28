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Лепсая отреагировал на информацию, что Агкацевым интересуется «Брентфорд»

Лепсая отреагировал на информацию, что Агкацевым интересуется «Брентфорд»
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Футбольный функционер Тимур Лепсая отреагировал на появившуюся информацию, что в услугах голкипера «Краснодара» и сборной России Станислава Агкацева заинтересован «Брентфорд». Ранее сообщалось, что интерес к вратарю «быков» проявляет и «Ювентус».

— Есть информация, что вот тот самый второй клуб, который интересуется Агкацевым, — это «Брентфорд» английский.
— Ну как будто бы в Англию напрямую переход невозможен. Напрямую из России.

— «Саутгемптон» же готов был как-то Сперцяна взять...
— И «Лидс» был готов, но как? Дело же не в платежах. Он не смог бы перейти напрямую. Он должен бы расторгнуть контракт каким-то образом, понимаешь? Туда можно перейти только так. Взять чемодан денег, принести их в офис «Краснодара», сказать: «Здесь лежит £ 20 млн», разорвать контракт и уехать. Физически это очень тяжело сделать. Теоретически можно, на практике — практически невозможно, — сказал Лепсая в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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