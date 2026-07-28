Шамиль Тарпищев назвал условие, при котором «Спартак» сможет побороться за чемпионство
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Президент Федерации тенниса России и болельщик столичного «Спартака» Шамиль Тарпищев считает, что команда сможет претендовать на победу в чемпионате России, если усилит две‑три позиции в составе. В 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над дебютантом турнира, столичной «Родиной», со счётом 3:0.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24' 2:0 Мартинс – 80' 3:0 Пруцев – 86'
«Видно, что команда старается, бежит, остальное всё в рабочем порядке. Усиливаться давно надо, потому что должна быть полная взаимозаменяемость, что практически есть у «Зенита». Любая травма, и уже возникают проблемы. Если «Спартак» усилит две-три позиции, то будет претендовать на первое место», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
В следующем туре «Спартак» 2 августа сыграет с «Ахматом» в Грозном.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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