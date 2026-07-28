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Самородов: «Ахмату» вполне реально побороться за первую пятёрку-шестёрку в РПЛ

Самородов: «Ахмату» вполне реально побороться за первую пятёрку-шестёрку в РПЛ
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Футболист «Ахмата» Максим Самородов высказался о турнирных амбициях грозненского клуба. Он считает, что команда вполне может побороться за место в пятёрке лидеров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Почему нереально «Ахмату» побороться за первую пятёрку-шестёрку в таблице? Мы с бронзовым призёром играем 1:1 на выезде. Я считаю, вполне реально. Нужно продолжать играть в том же духе. Я верю в свою команду», — сказал Максим Самородов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в 1-м туре нового сезона грозненский «Ахмат» на выезде сыграл вничью с московским «Локомотивом» — 1:1.

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