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Сантос не стал наказывать Неймара за уход с тренировки

«Сантос» не стал наказывать Неймара за уход с тренировки — Globo
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Бразильский «Сантос» решил не применять дисциплинарных мер к нападающему Неймару после его самовольного ухода с тренировки 26 июля и пропуска запланированных клубных мероприятий, сообщает Globo. На следующий день футболист уже вернулся к полноценным тренировкам.

Важную роль в урегулировании ситуации сыграл отец Неймара: он посетил тренировку и провёл переговоры с президентом и руководством клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что после матча чемпионата Бразилии с «Шапекоэнсе» (2:2) Неймар оскорбил молодых игроков «Сантоса». Сам футболист опроверг эти сообщения в своих социальных сетях.

Неймар вернулся в родной «Сантос» в 2025 году, его контракт действует до конца декабря текущего года. В 2026 году форвард забил восемь голов в 16 матчах за команду.

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