Павел Погребняк: «Зенит» мог бы набрать 90 очков и туров за 10 стать чемпионом России

Экс-нападающий санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк высказался о шансах сине-бело-голубых на победу в Альфа-Банк РПЛ этого сезона. В 1-м туре чемпионата России «Зенит» разгромил «Акрон» — 5:0.

«Есть «Зенит» и все остальные. Команда усилилась, плюс какое-то вдохновение получили съездившие на чемпионат мира Дуглас Сантос и Луис Энрике. Другие бразильцы также поняли, что и из Российской Премьер-Лиги можно попасть в сборную. Это дополнительная мотивация. Клуб ещё будет покупать новичков, фигурируют игроки, которые стоят € 20-30 млн. Я вообще думаю, что при желании «Зенит» мог бы набрать все 90 очков и туров за 10 стать чемпионом. Естественно, этого не будет, однако, полагаю, команда досрочно завоюет титул. Кого-то, может, не впечатляет футбол в исполнении зенитовцев, но покажите мне, у кого в чемпионате России есть поставленная игра, — нет таких. А у «Зенита» есть результат, трофеи — это самое важное», — приводит слова Погребняка «Российская газета».