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Александр Тарханов покинул пост главного тренера женской команды «Енисей»

Александр Тарханов покинул пост главного тренера женской команды «Енисей»
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Российский специалист Александр Тарханов покинул пост главного тренера женской команды «Енисей». При этом специалист остался в системе клуба. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата России по футболу среди женских команд в телеграм-канале.

«Александр Тарханов покинул пост главного тренера ЖФК «Енисей». Специалист возглавлял команду с января текущего года. В сезоне Суперлиги команда из Красноярска под его руководством провела 13 матчей и набрала три очка, расположившись на 13-м месте турнирной таблицы. Опытный тренер продолжит работу в системе клуба. Александр Тарханов будет руководить мужской молодёжной командой «Енисея», — сказано в сообщении пресс-службы чемпионата России среди женских команд.

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