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Магомед Оздоев сравнил уровень РПЛ и чемпионата Греции

Магомед Оздоев сравнил уровень РПЛ и чемпионата Греции
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Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев поделился мнением о различиях между Альфа-Банк Российской Премьер-Лигой и чемпионатом Греции. В начале июля клуб объявил о подписании контракта с Оздоевым, который рассчитан на два года. Футболист ранее выступал за ПАОК и стал чемпионом Греции в сезоне-2023/2024.

— Сильно ли изменился чемпионат России?
— Думаю, да. Очень много борьбы стало, это я заметил со стороны. Я всегда следил за нашим чемпионатом, интересно было.

— Как вы можете охарактеризовать греческий чемпионат?
— Он плюс‑минус похож на российский. Но там меньше фолов и больше игры.

— Судейство в Греции жёстче, чем в России?
— Не сказал бы. Думаю, что и в российском чемпионате хорошее судейство. Просто ему уделяют очень много внимания, а надо больше играть в футбол. С таким количеством фолов нам нужно оценивать не судейство, а делать акцент на том, как повысить уровень игры, — приводит слова Оздоева «Матч ТВ».

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