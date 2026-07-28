Олег Кононов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ
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Российский специалист Олег Кононов поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в текущем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре РПЛ красно-белые одержали победу над дебютантом турнира, столичной «Родиной», со счётом 3:0.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24' 2:0 Мартинс – 80' 3:0 Пруцев – 86'
«У «Спартака» есть все основания бороться за чемпионство с «Зенитом» и «Краснодаром» — стабильный состав, поставленная игра. Есть игроки, которые могут выйти на замену и усилить игру», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
В следующем туре «Спартак» 2 августа сыграет с «Ахматом» в Грозном.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По итогам сезона-2025/2026 столичный клуб занял четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.
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