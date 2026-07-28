Олег Кононов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ

Российский специалист Олег Кононов поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в текущем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре РПЛ красно-белые одержали победу над дебютантом турнира, столичной «Родиной», со счётом 3:0.

«У «Спартака» есть все основания бороться за чемпионство с «Зенитом» и «Краснодаром» — стабильный состав, поставленная игра. Есть игроки, которые могут выйти на замену и усилить игру», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В следующем туре «Спартак» 2 августа сыграет с «Ахматом» в Грозном.

По итогам сезона-2025/2026 столичный клуб занял четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.