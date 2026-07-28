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Бывший игрок «Рубина» Сергей Рыжиков возглавил санкт-петербургское «Динамо»

Бывший игрок «Рубина» Сергей Рыжиков возглавил санкт-петербургское «Динамо»
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Российский специалист Сергей Рыжиков стал главным тренером санкт-петербургского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале. Рыжиков является двукратным чемпионом России в составе казанского «Рубина». В качестве тренера он работал в казанском «Соколе», подмосковных «Химках», тамбовском «Спартаке», грозненском «Ахмате» и калининградской «Балтике».

«Сергей Рыжиков — новый главный тренер ФК «Динамо-СПб»! Контракт со специалистом рассчитан до конца 2026 года с возможностью продления. Приветствуем Сергея Викторовича в команде! Желаем продуктивной работы и громких побед вместе с «Динамо-СПб»!» — сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Санкт-петербургское «Динамо» выступает в Leon Второй лиге (дивизион Б, группа 2).

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