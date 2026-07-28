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Netflix анонсировал документальный фильм о Жозе Моуринью

Netflix анонсировал документальный фильм о Жозе Моуринью
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На платформе Netflix 11 августа состоится премьера документального фильма «Жозе Моуринью. Особенный», сообщает официальный аккаунт сервиса в соцсети. Фильм посвящён жизни и карьере португальского тренера, который считается одним из величайших в современном футболе.

Создатели проекта обещают представить ранее неизвестные эпизоды карьеры Моуринью, а также эксклюзивные интервью с известными футболистами. В числе участников — сэр Алекс Фергюсон, Джон Терри, Икер Касильяс, Златан Ибрагимович, Дидье Дрогба, Марсело, Самуэль Это'О, Хавьер Санетти, Фрэнк Лэмпард и Петр Чех.

Фильм расскажет об основных успехах Моуринью, его скандалах и взаимодействии с легендарными игроками, а также о том, как он получил прозвище Особенный.

Напомним, 11 июня 2026 года мадридский «Реал» официально объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера. Контракт с ним рассчитан до июня 2029 года.

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