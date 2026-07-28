Возинья не сможет выступать под своим именем в «Коло-Коло» из-за правил ассоциации — Globo

Новичок «Коло‑Коло» Возинья не сможет выступать под своим именем в клубе из‑за правил Чилийской футбольной ассоциации. По регламенту на спине футболки может быть указана только официальная фамилия игрока. Полное имя футболиста — Хосимар Хосе Эвора Диас, поэтому он должен выбрать вариант «Диас» или «Эвора Диас». Об этом сообщает Globo.

По информации источника, это решение стало неприятным сюрпризом как для игрока, так и для клуба. «Коло-Коло» планировал заработать на продаже футболок с именем Возинья, так как вратарь из Кабо-Верде привлёк внимание болельщиков благодаря блестящему выступлению на ЧМ-2026.

Возинья провёл на чемпионате мира 2026 года четыре матча, в двух из которых отыграл «на ноль». Последним клубом вратаря до перехода в «Коло-Коло» был португальский «Шавиш» из второго дивизиона. В минувшем сезоне 40-летний голкипер принял участие в 19 матчах во всех турнирах, из них шесть раз сыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

Сборная Кабо-Верде впервые в истории участвовала в финальной стадии чемпионата мира и завершила выступление в 1/16 финала, уступив Аргентине (2:3).