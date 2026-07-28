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Ловчев назвал две лучшие команды по итогам 1-го тура РПЛ

Ловчев назвал две лучшие команды по итогам 1-го тура РПЛ
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Ветеран отечественного футбола Евгений Ловчев обозначил две команды, которые больше всего понравились ему в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Он выделил «Зенит» и «Спартак».

«В 1-м туре больше всего впечатлили «Зенит» и «Спартак». «Зенит» прямо с первых минут взял всё в свои руки и разобрался, «Спартак» находится в порядке. Главное, что и у той и другой команды тренеры. Семак уже работает пять лет, и Карседо, который уже сложил эту команду и теперь старается только усилить какие‑то места. Мне спартаковские болельщики «пихают», чего я Соболева хвалю, а он на самом деле сейчас одна из главных фигур в «Зените», а в «Спартаке» сейчас очень хорошая атмосфера, которая дала хороший результат с точки зрения игры, особенно во втором тайме», — заявил Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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