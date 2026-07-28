Никита Чернов назвал клуб РПЛ, которому будет тяжелее всего с новым лимитом на легионеров

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов поделился мнением о влиянии нового лимита на легионеров на клубы Альфа-Банк РПЛ. С этого сезона команды высшего российского дивизиона могут включать в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле – не более семи.

– Совсем недавно в России стал действовать новый лимит на легионеров. На спрос на вас как на россиянина это никак не повлияло?

– Лично я не заметил, что из-за нового лимита на легионеров спрос на меня как-то вырос. В «Крыльях Советов» все основные защитники россияне. Мы так и остались в команде.

– Как думаете, а на других клубах РПЛ это отразится, например, на «Зените» и «Спартаке»?

– На мой взгляд, тяжелее всего будет именно «Зениту». Клуб делает акцент на иностранцах. У «Спартака» хорошая академия. У клуба много классных российских игроков, которые прошли через академию. Это Максименко, Литвинов, Денисов и ещё несколько футболистов. В «Спартаке» много талантливых россиян. Сейчас команда хочет выиграть РПЛ. 10 лет без побед в чемпионате России — долгий срок. А бросать молодёжь под задачу выиграть в РПЛ тяжело, — приводит слова Чернова Metaratings.