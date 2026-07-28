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Зинедин Зидан возглавил сборную Франции

Зинедин Зидан возглавил сборную Франции
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Пресс-служба Федерации футбола Франции сообщила, что новым главным тренером национальной команды стал Зинедин Зидан. Контракт со специалистом заключён до 2030 года.

Французская команда завершила выступление на чемпионате мира 2026 года под руководством Дидье Дешама, который ранее объявил об уходе после окончания турнира. В матче за третье место на ЧМ-2026 сборная Франции уступила Англии со счётом 4:6.

Зидан находился без тренерской работы с 2021 года. Ранее он дважды возглавлял «Реал»: в 2016-м, 2018-м и с 2019-го по 2021-й. За время его работы мадридский клуб завоевал 11 трофеев, включая три титула победителя Лиги чемпионов.

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