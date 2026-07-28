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17‑летний казахстанец Дастан Сатпаев дебютирует за «Челси» в товарищеском матче

17‑летний казахстанец Дастан Сатпаев дебютирует за «Челси» в товарищеском матче
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17‑летний казахстанский нападающий Дастан Сатпаев дебютирует за «Челси» сегодня, 28 июля, в товарищеском матче с «Вестерн Сидней Уондерерс». Форвард выйдет на поле в стартовом составе. Игра пройдёт на стадионе «Аккор» в Сиднее. Стартовый свисток прозвучит в 12:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также будет доступна прямая видеотрансляция матча на странице Okko на «Чемпионате».

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 июля 2026, вторник. 12:45 МСК
Челси
Лондон, Англия
1-й тайм
1 : 1
Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней, Австралия
1:0 Сатпаев – 7'     1:1 Пантазопулос – 14'    

Летом 2026 года Сатпаев, ранее выступавший за «Кайрат», присоединился к «Челси». По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 3,5 млн.

Эта товарищеская игра станет первым матчем предсезонного турне «Челси» по Австралии и Азии. Позже в Сиднее лондонцы также сыграют с «Тоттенхэмом».

«Челси» в сезоне-2025/2026 занял 10‑е место в английской Премьер‑лиге, набрав 52 очка в 38 матчах. «Вестерн Сидней Уондерерс» по итогам минувшего сезона финишировал последним (12‑е место) в таблице группового этапа австралийской А‑лиги.

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