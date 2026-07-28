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БоМиК — «Фанком Броук Бойз»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 15:00 мск 28 июля

БоМиК — «Фанком Броук Бойз»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00 мск
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Сегодня, 28 июля, состоится матч 1-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встретятся любительский клуб БоМиК из города Цивильск и медийная команда «Фанком Броук Бойз». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
28 июля 2026, вторник. 15:00 МСК
БоМиК
Цивильск
Не начался
Фанком Броук Бойз
Киров
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Победитель этой пары выйдет во 2-й этап Пути регионов, проигравший сразу вылетит из розыгрыша Кубка России.

Интересно, что за «Броук Бойз» может сыграть бывший нападающий сборной России и ряда клубов РПЛ Фёдор Смолов. Она заявлен за команду в Кубке России. Это уже не первый опыт привлечения бывших профессиональных футболистов в медийные клубы.

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