Тимур Лепсая: сам Талалаев из «Балтики» не уйдёт

Футбольный функционер Тимур Лепсая поразмышлял на тему будущего главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева. По мнению Лепсая, специалист не покинет клуб по собственному желанию.

— Ты веришь, что Андрей Викторович, у которого заканчивается контракт через год, в этом сезоне может в какой-то момент психануть и уйти?

— Сам он не уйдёт.

— А если до закрытия трансферного окна… Девять туров будут так себе результаты?

— Сам не уйдёт. Видишь, нужно Андрея Викторовича знать. Мне кажется, в его голове уйти самому из-за трудностей — это проявить слабость.

— А если будет конфликт внутренний?

— А он и так уже есть давно, — сказал Лепсая в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».