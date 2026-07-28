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Тимур Лепсая: сам Талалаев из «Балтики» не уйдёт

Тимур Лепсая: сам Талалаев из «Балтики» не уйдёт
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Футбольный функционер Тимур Лепсая поразмышлял на тему будущего главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева. По мнению Лепсая, специалист не покинет клуб по собственному желанию.

— Ты веришь, что Андрей Викторович, у которого заканчивается контракт через год, в этом сезоне может в какой-то момент психануть и уйти?
— Сам он не уйдёт.

— А если до закрытия трансферного окна… Девять туров будут так себе результаты?
— Сам не уйдёт. Видишь, нужно Андрея Викторовича знать. Мне кажется, в его голове уйти самому из-за трудностей — это проявить слабость.

— А если будет конфликт внутренний?
— А он и так уже есть давно, — сказал Лепсая в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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