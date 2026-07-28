«Челси» — «Вестерн Сидней Уондерерс»: Пантазопулос забил ответный мяч на 14-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются лондонский «Челси» и «Вестерн Сидней Уондерерс» из Сиднея, Австралия. Игра проходит на стадионе «Аккор» в Сиднее. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также доступна прямая видеотрансляция матча на странице Okko на «Чемпионате». На данный момент счёт 1:1.

На 14-й минуте защитник команды из Сиднея Энтони Пантазопулос забил ответный мяч.

На шестой минуте нападающий Дастан Сатпаев вывел лондонский клуб вперёд.

Эта товарищеская игра — первая в предсезонном турне «Челси» по Австралии и Азии. Позже в Сиднее лондонцы также сыграют с «Тоттенхэмом».

«Челси» в сезоне-2025/2026 занял 10‑е место в английской Премьер‑лиге, набрав 52 очка в 38 матчах. «Вестерн Сидней Уондерерс» по итогам минувшего сезона финишировал последним (12‑е место) в таблице группового этапа австралийской А‑лиги.

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