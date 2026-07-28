Дастану Сатпаеву понадобилось семь минут для дебютного гола за «Челси»

17‑летний казахстанский нападающий Дастан Сатпаев дебютировал за «Челси» сегодня, 28 июля, в товарищеском матче с «Вестерн Сидней Уондерерс». Форвард вышел на поле в стартовом составе. Игра проходит на стадионе «Аккор» в Сиднее. Текущий счёт — 1:1. Первый гол лондонского клуба забил именно Сатпаев.
Стоит отметить, что Дастану понадобилось менее семи минут, чтобы отметиться забитым мячом в составе новой команды. Таким образом, он открыл счёт своим голам за «Челси», проведя в составе команды на поле чуть более шести минут.
Летом 2026 года Сатпаев, ранее выступавший за «Кайрат», присоединился к «Челси». По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 3,5 млн.
«Челси» в сезоне-2025/2026 занял 10‑е место в английской Премьер‑лиге, набрав 52 очка в 38 матчах. «Вестерн Сидней Уондерерс» по итогам минувшего сезона финишировал последним (12‑е место) в таблице группового этапа австралийской А‑лиги.
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