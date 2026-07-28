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Дастану Сатпаеву понадобилось семь минут для дебютного гола за «Челси»

Дастану Сатпаеву понадобилось семь минут для дебютного гола за «Челси»
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17‑летний казахстанский нападающий Дастан Сатпаев дебютировал за «Челси» сегодня, 28 июля, в товарищеском матче с «Вестерн Сидней Уондерерс». Форвард вышел на поле в стартовом составе. Игра проходит на стадионе «Аккор» в Сиднее. Текущий счёт — 1:1. Первый гол лондонского клуба забил именно Сатпаев.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 июля 2026, вторник. 12:45 МСК
Челси
Лондон, Англия
2-й тайм
6 : 4
Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней, Австралия
1:0 Сатпаев – 6'     1:1 Пантазопулос – 14'     1:2 Хэммонд – 32'     2:2 Эсугу – 37'     2:3 Сайклуна – 62'     3:3 Гиттенс – 66'     3:4 Луал – 78'     4:4 Педро – 80'     5:4 Педро – 85'     6:4 Педро – 89'    

Стоит отметить, что Дастану понадобилось менее семи минут, чтобы отметиться забитым мячом в составе новой команды. Таким образом, он открыл счёт своим голам за «Челси», проведя в составе команды на поле чуть более шести минут.

Летом 2026 года Сатпаев, ранее выступавший за «Кайрат», присоединился к «Челси». По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 3,5 млн.

«Челси» в сезоне-2025/2026 занял 10‑е место в английской Премьер‑лиге, набрав 52 очка в 38 матчах. «Вестерн Сидней Уондерерс» по итогам минувшего сезона финишировал последним (12‑е место) в таблице группового этапа австралийской А‑лиги.

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