Андрей Аршавин рассказал, что его удивило в матчах 1-го тура РПЛ

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, что его удивил счёт в матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ между сине-бело-голубыми и «Акроном». «Зенит» одержал уверенную победу — 5:0.

— Смотрибельный был тур, нормальный...

— Меня на самом деле удивил счёт в матче «Акрон» — «Зенит». Всё-таки 5:0 — многовато. Понятно, что «Зенит» был явным фаворитом, но 5:0… Очень уверенная победа. А в принципе, если говорить просто по матчам… Что не удивило, так что «Ахмат» был лучше «Локомотива». И если бы они не отыгрались, это было бы несправедливо. Интересный, весёлый матч — ЦСКА — «Балтика». Но, я думаю, счёт там читался (ЦСКА выиграл 2:1. — Прим. «Чемпионата»), — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»