15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин рассказал, что его удивило в матчах 1-го тура РПЛ

Андрей Аршавин рассказал, что его удивило в матчах 1-го тура РПЛ
Комментарии

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, что его удивил счёт в матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ между сине-бело-голубыми и «Акроном». «Зенит» одержал уверенную победу — 5:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7'     0:2 Соболев – 18'     0:3 Мантуан – 34'     0:4 Джон – 78'     0:5 Аугусто – 84'    

— Смотрибельный был тур, нормальный...
— Меня на самом деле удивил счёт в матче «Акрон» — «Зенит». Всё-таки 5:0 — многовато. Понятно, что «Зенит» был явным фаворитом, но 5:0… Очень уверенная победа. А в принципе, если говорить просто по матчам… Что не удивило, так что «Ахмат» был лучше «Локомотива». И если бы они не отыгрались, это было бы несправедливо. Интересный, весёлый матч — ЦСКА — «Балтика». Но, я думаю, счёт там читался (ЦСКА выиграл 2:1. — Прим. «Чемпионата»), — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Материалы по теме
Павел Погребняк: «Зенит» мог бы набрать 90 очков и туров за 10 стать чемпионом России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android