«Челси» — «Вестерн Сидней Уондерерс»: команды обменялись голами в течение четырёх минут

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются лондонский «Челси» и «Вестерн Сидней Уондерерс» из Сиднея, Австралия. Игра проходит на стадионе «Аккор» в Сиднее. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также доступна прямая видеотрансляция матча на странице Okko на «Чемпионате». На данный момент счёт 3:3.

Полузащитник Дилан Сайклуна вывел «Вестерн Сидней Уондерерс» вперёд на 62-й минуте. Спустя четыре минуты форвард лондонцев Джейми Гиттенс снова восстановил равновесие в счёте.

На шестой минуте нападающий Дастан Сатпаев вывел лондонский клуб вперёд. Защитник команды из Сиднея Энтони Пантазопулос забил ответный мяч на 14-й минуте. На 32-й минуте хавбек Эйдан Хэммонд вывел австралийский клуб вперёд. Спустя шесть минут полузащитник «синих» Дариу Эсугу сравнял счёт в матче.

Эта товарищеская игра — первая в предсезонном турне «Челси» по Австралии и Азии. Позже в Сиднее лондонцы также сыграют с «Тоттенхэмом».

«Челси» в сезоне-2025/2026 занял 10‑е место в английской Премьер‑лиге, набрав 52 очка в 38 матчах. «Вестерн Сидней Уондерерс» по итогам минувшего сезона финишировал последним (12‑е место) в таблице группового этапа австралийской А‑лиги.

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