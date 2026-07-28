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«Ростов» объявил об уходе Эяда Эль-Аскалани

«Ростов» объявил об уходе Эяда Эль-Аскалани
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Футбольный клуб «Ростов» на своём официальном сайте объявил об уходе футболиста Эяда Эль-Аскалани. Он на правах аренды продолжит карьеру в египетском клубе «Пирамидс». Стороны заключили контракт на один год с опцией последующего выкупа.

«Эяд Эль-Аскалани арендован египетской командой «Пирамидс». Соглашение рассчитано на год с правом выкупа. Желаем Эяду успешной игры!» — написала пресс-служба ростовского клуба.

В прошлом сезоне Эяд сыграл за «Ростов» шесть матчей в рамках чемпионата России и три игры в Кубке страны. Результативными действиями 21-летний египтянин не отметился. Он выступает на позиции флангового защитника.

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