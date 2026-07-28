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Это воплощение мечты. Зидан — о назначении на пост главного тренера сборной Франции

«Это воплощение мечты». Зидан — о назначении на пост главного тренера сборной Франции
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Новый главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан выступил с первыми словами после назначения. Во вторник, 28 июля, Федерация футбола Франции (FFF) объявила о подписании контракта с 54‑летним специалистом — соглашение действует до окончания чемпионата мира 2030 года.

«Хотел бы поблагодарить всех за доверие, поблагодарить исполнительный комитет, с которым я общался сегодня утром, а также всех сотрудников Федерации футбола Франции за их повседневную работу.

Сегодня для меня это продолжение пути, воплощение мечты. В течение четырёх‑пяти лет мне поступали предложения возглавить какой‑либо клуб, но я отказывался от всех ради сборной Франции. Это единственное, чем я хотел заниматься. Я познакомился с ней ещё мальчишкой: начинал в юношеской команде, прошёл все этапы — вплоть до попадания в главную сборную. Я приложу все усилия, чтобы эта команда продолжала побеждать, — это единственное, что мной движет», — приводит слова Зидана RMC Sport.

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