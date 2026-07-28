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Никита Чернов назвал самую крутую команду РПЛ последних 10 лет

Никита Чернов назвал самую крутую команду РПЛ последних 10 лет
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Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов заявил, что самой крутой командой Альфа-Банк РПЛ является ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого. Российский специалист возглавлял армейцев с 2009 по 2016 год.

– Уровень игроков в РПЛ упал за последнее время?
– С «Зенитом» и другими топ-клубами всегда тяжело играть. Но считаю, что уровень РПЛ всё равно немного просел. Хотя и сейчас в лиге много хороших, очень сильных игроков. Но нет тех исполнителей, что были раньше. Это моё мнение. В «Зените» в лучшие времена играл, например, Иванович. На него я вообще смотрел только по телевизору до его переезда в Россию. Отличный игрок.

– А какую команду за последние 10 лет вы назовёте в РПЛ самой непроходимой? Например, «Зенит» Семака или «Спартак» Карреры.
– ЦСКА при Слуцком назову самой крутой командой за последние десять лет. Состав тогда был бешеным. Эта команда могла проигрывать в три мяча, а потом совершить камбэк. И сделать так несколько раз за сезон. Сейчас такое редко встретишь, — приводит слова Чернова Metaratings.

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