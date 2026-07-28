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Защитник «Родины» оценил Маркиньоса из «Спартака»

Защитник «Родины» оценил Маркиньоса из «Спартака»
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Защитник «Родины» Артём Сокол оценил полузащитника «Спартака» Маркиньоса. Команды встретились в рамках 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

«Маркиньос — очень хороший футболист. Может уйти под левую ногу, под правую, и подать может. Очень обученный и классный футболист. Был бы не очень классным футболистом, то не играл бы в «Спартаке». Не все болельщики «Спартака» так считают? Ну болельщики «Спартака» много чего считают, мы все знаем, что они будут довольны, только когда «Спартак» на первом месте», — сказал Сокол в новом выпуске «Спартак Шоу».

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