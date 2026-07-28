Орлов отреагировал на сравнения Дугласа Сантоса и Данила Кругового

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на сравнения защитника «Зенита» Дугласа Сантоса и игрока ПФК ЦСКА Данила Кругового, который также выступал за петербуржцев.

— Сильнее ли Круговой, чем Дуглас Сантос, благодаря своим результативным действиям?

— Зачем сравнивать? Дуглас Сантос — капитан «Зенита». «Зенит» на первом месте был в прошлом сезоне. А на каком месте ЦСКА, где играет Круговой? Кто где родился, там и пригодился. В данном случае: кто куда перешёл, тот там и пригодился. Зачем жалеть о чём-то? Всем флаг в руки и вперёд! — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».