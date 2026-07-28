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Орлов объяснил феномен Соболева с научной точки зрения

Орлов объяснил феномен Соболева с научной точки зрения
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов объяснил феномен нападающего «Зенита» Александра Соболева с научной точки зрения. Он привёл несколько тезисов о прогрессе форварда.

«Я 12 лет заведовал кафедрой футбола в университете, поэтому сейчас я вам научно объясню, в чём феномен Соболева. Всё, что происходит на футбольном поле с футболистом, — всё это идёт через сигнальную нервную систему, сверху, из головы. А какой сигнал она даёт? Главный сигнал — концентрация внимания. И вот сейчас Соболев так сосредоточен на игре, что даже левой ногой забивает два гола. У него потрясающая концентрация.

И ещё один момент: за весь прошлый чемпионат у Соболева точность передач была около 65%. Но в первом матче нового сезона точность его передач была 73%. Значит, он прогрессирует. Значит, он обучаем. И это очень хорошо. А ещё он боец», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

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