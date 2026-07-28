Роберто Манчини согласился возглавить сборную Италии — Романо

Известный итальянский специалист Роберто Манчини ответил согласием на предложение возглавить сборную Италии по футболу. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X. Ранее стало известно, что итальянскую национальную команду не возглавит Андреа Пирло из-за связей с российской букмекерской конторой.

Отметим, что Манчини работал в России. С 2017 по 2018 год специалист возглавлял санкт-петербургский «Зенит», под его руководством сине-бело-голубые не попали в тройку призёров Альфа-Банк РПЛ. После ухода из «Зенита» Манчини возглавил сборную Италии, с которой выиграл чемпионат Европы — 2020 (проводился летом 2021-го из-за пандемии коронавируса. — Прим. «Чемпионата»).